«Дальше будет захват Киева»: Омелян раскрыл план России в Азовском море — Обозреватель

Угроза полного закрытия Россией Азовского моря для Украины является весьма реальной.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства. По его словам, Россия также продолжает искусственно блокировать проход кораблей через Керченский пролив в украинские порты.

Министр добавил, что для портов в Мариуполе и Бердянске это является большой проблемой. В частности, по сравнению с 2013 годом их грузопоток снизился вдвое, а уже в декабре начались первые увольнения работников.

«Экономическая ситуация в регионе может ухудшиться, а россияне именно этого и хотят. Они хотят превратить Азовское море на что-то вроде собственного закрытого озера, дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а затем создать коридоры для перемещения войск с целью захвата этих регионов и присоединения их к Крымскому полуострову», — сказал министр.

Азовское море

ВВС

Омелян добавил, что следующим шагом после Азовского моря будет захват Киева, в рамках «братской помощи».

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

13 декабря Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России.





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