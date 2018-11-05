Гройсман рассказал о выходе из «тени» 155 тысяч работников

Благодаря борьбе Кабмина с нелегальной занятостью только за последний месяц число легальных работников в Украине увеличилось на 155 тысяч человек

Об этом заявил на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман,информирует «ДС».

«Борьба с нелегальной занятостью. В конце сентября дали работодателям месяц, чтобы устранить нарушения законодательства о труде. Уже в ноябре имеем +155 тыс. легальных работников. Все они получают белые зарплаты и платят единый социальный взнос в Пенсионный фонд. И это исключительно благодаря нашей инициативе по защите прав работающих граждан», — сообщил Гройсман.

Такой рост числа легальных работников обеспечит увеличение поступлений в Пенсионный фонд до конца года минимум на 1,1 млрд грн.

Как подчеркнул премьера, зарплата в конверте — это прямое нарушение права работника на достойную пенсию.

«В связи с этим поручил Минфину, Минсоцполитики, Пенсионному фонду, ГФС и Гоструда продолжить работу по детенизации рынка труда», — заявил глава правительства.

Глава правительства подчеркнул, что союзником Кабинета Министров в этой борьбе является легальный бизнес, который работает в правовом поле, платит все налоги и активно поддерживает социальные программы на своих предприятиях. По его словам, такая работа — ориентир для предпринимателей. А нарушителей законодательства будут штрафовать.

Вместе с тем, как отметил премьер-министр, штраф — не самоцель. Важным является искоренение практики выплаты зарплат «в конвертах», поскольку пенсию в конвертах никто платить не будет и претензии предъявлять при минимально начисленные выплаты будет некому.

«Защиту прав работающих будем продолжать ежедневно и системно. Ежемесячно буду спрашивать, сколько людей вывели из тени. Поручаю также еженедельно проводить оперативные совещания. Наш союзник — легальный бизнес и каждый гражданин Украины», — заключил Гройсман.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник