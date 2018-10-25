Гройсман протестировал скоростной поезд из Киева в аэропорт «Борисполь» (ФОТО, ВИДЕО)

Премьер-министр Владимир Гройсман проконтролировал отправку первого скоростного поезда из Киева в аэропорт «Борисполь»

Полноценное курсирование экспресса (рельсового автобуса) стартует с ноября, сообщает «ДС».

«Едем на железнодорожном экспрессе в аэропорт «Борисполь». В феврале — проект, в мае — начало работ, в октябре — тестовый пуск подвижного состава. В ноябре начало работы экспресса», — написал глава правительства у себя в Twitter.

Їдемо залізничним експресом до аеропорту «Бориспіль». У лютому – проект, у травні – початок робіт, у жовтні – тестовий пуск рухомого складу. В листопаді початок роботи експресу. pic.twitter.com/69g1SfcK3x

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 25 октября 2018 г.

Владимир Гройсман также сообщил, что «пассажиропоток через аэропорты Украины за 9 месяцев года составил более 15 млн человек, а ожидаемый показатель на конец года — 20 млн. «Борисполь» — крупнейший аэропорт страны, и добраться до него теперь можно будет быстро, без пробок, всего за 35 минут и 80 гривен», — уточнил он.

Премьер также проинформировал, что проект обошелся в 580 млн грн.

«Завершается строительство станции «Борисполь — аэропорт» и обустройство прилегающей территории. По плану, между терминалом аэропорта и платформой экспресса будет крытая галерея. Это удобно — дождь или снег пассажирам не помешают», — добавил Гройсман.

Напомним, в сентябре на Центральном ж/д вокзале Киева началось строительство платформы возле пути №14, откуда будут отправляться рельсовые автобусы до аэропорта «Борисполь».

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