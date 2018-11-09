Гройсман призвал Раду расширить полномочия премьера, чтобы «навести реальный прядок»

В закон о Кабинете министров следует внести изменения, которые, в частности, предусматривают расширение полномочий главы правительства

Владимир Гройсман призвал Раду расширить полномочия премьера. «Фото: Facebook Богдана Бортакова

С таким призывом к народным депутатам обратился сегодня премьер-министр Владимир Гройсман, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

«Я поддерживаю наведения порядка в стране и хочу сказать от правительства как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. Временного, возможно, рассмотрите. Я внесу (на рассмотрение ВР — «ДС») изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев приведу в стране реальный порядок», — сказал Гройсман.

В то же время он отметил, что вопрос о том, какой должна быть система в государстве — президентско-парламентской или парламентско-президентской, — «является исключительно делом парламентариев».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал разобраться с НАК «Нафтогаз Украины», которая, по его словам, «выкручивает руки» потребителям газа.

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