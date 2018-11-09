Вы здесь: Главная / Политика / Гройсман призвал Раду расширить полномочия премьера, чтобы «навести реальный прядок»

Гройсман призвал Раду расширить полномочия премьера, чтобы «навести реальный прядок»

Политика 09 Ноя 2018
Гройсман призвал Раду расширить полномочия премьера, чтобы «навести реальный прядок»
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

В закон о Кабинете министров следует внести изменения, которые, в частности, предусматривают расширение полномочий главы правительства

Владимир Гройсман призвал Раду расширить полномочия премьера. «Фото: Facebook Богдана Бортакова

С таким призывом к народным депутатам обратился сегодня премьер-министр Владимир Гройсман, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ». 

«Я поддерживаю наведения порядка в стране и хочу сказать от правительства как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. Временного, возможно, рассмотрите. Я внесу (на рассмотрение ВР — «ДС») изменения в закон о Кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев приведу в стране реальный порядок», — сказал Гройсман.

В то же время он отметил, что вопрос о том, какой должна быть система в государстве — президентско-парламентской или парламентско-президентской, — «является исключительно делом парламентариев».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал разобраться с НАК «Нафтогаз Украины», которая, по его словам, «выкручивает руки» потребителям газа. 

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство



Источник

← У спонсоров партии Таруты конфискуют 2 миллиона гривень Партия Рабиновича объединилась с Оппоблоком →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top