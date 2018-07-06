Гройсман заявил, что скоро предложит кандидатуры в наблюдательный совет «Укроборонпрома»

«Я сейчас работаю над этим и в ближайшее время внесу предложения», — сказал премьер-министр

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что скоро предложит кандидатуры в наблюдательный совет «Укроборонпрома». Об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Первое, что хотел бы, — выразить свои соболезнования семьям погибших. Очень жаль, что далеко от фронта мы потеряли наших воинов, это огромная потеря. Безусловно, будет проведено расследование и будут результаты. Думаю, что нам нужно посмотреть и на прошлый такой случай, на результаты расследования. Я себе это зафиксировал», — отметил Владимир Гройсман.

В ответ на призыв депутата назначить кандидатуры в наблюдательный совет «Укроборонпрома» и взять под свой контроль события в ВСУ он сказал: «Что касается контроля, я сейчас работаю над этим и в ближайшее время я внесу предложения».

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Напомним, утром 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на одном из полигонов области погибли трое военнослужащих и 9 получили ранения различной степени тяжести.





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