Гройсмана огорчили проверки СБУ на «Буковеле»

Премьер считает, что такие действия силовиков не добавляют авторитета Украине и посоветовал депутату Шевченко обратиться в Генпрокуратуру.

Гройсман прокомментировал обыски на «Буковеле» / фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал внефракционному народному депутату Александру Шевченко обратиться в Генеральную прокуратуру относительно ситуации на горнолыжном курорте «Буковель».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

Шевченко обратился к правительству с просьбой уделить внимание «событиям, которые происходят в «Буковеле», в дорожной компании «ПБС».

«Уже долго продолжаются эти все беспредельные действия. Людей не выпускают вообще из офисов. Прошу вас поставить под личный контроль этот вопрос», — сказал депутат.

На это Гройсман ответил: «Когда мы видим силовые действия в отношении предприятий и предпринимателей, меня это очень сильно огорчает. И мне безразлично, это предприятие на востоке, на западе Украины или в центре — не имеет значения».

«Мы боремся сегодня за реальные изменения в отношениях с бизнесом», — подчеркнул глава правительства и добавил, что любые подходы должны быть «цивилизованными».

«Тем более, что мы с вами принимали законопроекты о более публичной деятельности в этом вопросе. Так называемые «маски-шоу — стоп-1» и «маски-шоу — стоп-2», которые, я надеюсь, будут в ближайшее время подписаны президентом», — сказал Гройсман.

В то же время, говоря о событиях, описанных Шевченко, он отметил, что не знает «фабулу дела и почему туда пришли правоохранители»

«Но могу сказать одно, что это не добавляет Украине ее авторитет, если происходят силовые действия. Если они справедливы — у меня нет никаких вопросов. Возможно, были какие-то основания, почему они так зашли на этот курорт», — отметил глава правительства.

Он отметил, что Служба безопасности Украины не координируется и не подчинена правительству. Гройсман посоветовал Шевченко обратиться к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко.

«Я думаю, что Юрий Витальевич справедливо разберется в этом вопросе и даст абсолютно четкий ответ, что произошло, почему и как … Но в целом я считаю, что каких-либо силовых действий в отношении бизнеса быть не может», — сказал премьер-министр.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября на заседании парламента народный депутат Украины Александр Шевченко заявил, что на горнолыжном курорте «Буковель» сотрудники СБУ проводят обыски. Он отметил, что «в эти минуты по команде Порошенко на «Буковеле» и в дорожной компании «ПБС» проводятся обыски сотрудниками СБУ.

В СБУ объяснили, что правоохранители разоблачили масштабную противоправную схему присвоения должностными лицами Службы автомобильных дорог средств дорожного фонда. Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники во время тендерных закупок «санкционировали» использование коммерсантами некачественных строительных материалов, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия. В рамках начатого досудебного расследования правоохранители установили, что должностные лица коммерческих структур, задействованных в схеме, использовали в документации поддельные аттестаты производства асфальтобетонных смесей.

«Разрешения» предпринимателей были якобы зарегистрированы в органе по добровольной сертификации дорожно-строительных материалов ГП «Дорожный контроль качества». Таким образом, злоумышленники подтверждали наличие у них соответствующей материально-технической базы, в частности асфальтобетонных заводов, необходимых для прохождения квалификационного отбора и победы в открытых конкурсных торгах», — заявили в СБУ.

Как установили в спецслужбе, необходимая сертификация заводов фактически не производилась и соответствующие аттестаты коммерсантам не выдавались. Из-за отсутствия реальных аттестованных асфальтобетонных заводов работы выполнялись с использованием материалов сомнительного происхождения, что привело к преждевременному разрушению дорожного покрытия. Зато, согласно утвержденным актам выполненных работ, материалы оплачивались по нормативам высокого качества. В рамках начатого уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводили санкционированные следственные действия.

В пресс-службе СБУ УНИАН подтвердили, что обыски в «Буковеле» проходили именно в этом уголовном производстве.

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