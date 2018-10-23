Гривня упадет: S&P показало прогноз курса доллара в Украине

Вчера, 09:33

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Девальвация украинской валюты приведет к росту цен, отмечают аналитики



Какой курс доллара будет в Украине. Фото: архив. Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня»

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует обменный курс гривни к доллару на конец 2018 года на уровне 29,5 грн за доллар.

В среднесрочной перспективе S&P прогнозирует дальнейшее обесценивание гривни — до 30,3 грн за доллар в конце 2019 года, 31,2 грн за доллар в 2020 году и 32,1 грн за доллар в 2021 году.

Как отмечают аналитики, девальвация обусловит повышение цен. Согласно прогнозу, рост уровня инфляции в 2019 году составит 7,5%, а также 7% в два последующих года.









При этом агентство прогнозирует рост реального ВВП Украины в последующие три года на 2,8% в год. Однако при отсутствии ускоренного проведения реформ такие темпы роста не способствуют сближению уровня доходов украинцев с показателями благосостояния даже наименее экономически развитых стран ЕС, предупреждают аналитики. Также S&P обновило данные по кредитному рейтингу Украины.

Как известно, в бюджет на 2019 год в Украине закладывается доллар на уровне 29,4 гривни. А Международный валютный фонд ожидает, что среднегодовой курс доллара в Украине в 2019 году вырастет до 28,6 гривни.

Также Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:

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