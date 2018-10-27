Госпогранслужба не пустила в Украину российскую группу «Две Маши»

Солисткам российской группы «Две Маши» запрещен въезд в Украину на три года

Об этом сообщает «ДС» со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

«Сегодня утром, во время пограничного контроля поезда «Москва-Кривой Рог», в одном из вагонов пограничниками выявлено гражданок РФ — солисток группы «Две Маши», — говорится в сообщении.

После проверки оказалось, что группа должна была давать концерт в одном из развлекательных заведений в Харькове вечером 27 октября.

«Однако во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Республики Крым с целью выступлений и съемок клипов, пересекая государственную границу Украины через закрытый пункт пропуска», — отметили в пресс-службе.

Солистки группы «Две Маши» будут возвращены в Россию в ближайшее время.

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