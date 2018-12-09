Главное за ночь: победа Ломаченко, замена Brexit и «нападение» украинских моряков — Znaj.ua

Василий Ломаченко

Ломаченко победил Педрасу и объединил пояса

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) выиграл бой против пуэрториканца Хосе Педрасы единогласным решением судей и объединил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе.

Brexit

Два зайца одним выстрелом: в Британии предложили альтернативу Brexit

Эмбер Радд, министр по делам труда и пенсий, предложила другой путь для Британии, который может заменить Brexit. Этот вариант позволит стране покинуть ЕС, однако сохранить свое влияние в Европейской экономической зоне. Новость сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью газете Times с министром Радд, которое было опубликовано 8 декабря.

Гривна

Украина теряет чудовищные суммы из-за коррупции: только взгляните на эти цифры

Согласно данным Центра экономической стратегии, бюджет Украины ежегодно теряет 26 миллиардов долларов единовременно и дополнительные 8 миллиардов долларов из-за неэффективного управления государством и коррупции. Как это понять?

Верховная Рада приняла закон, который делает актуальным планирования бюджета Украины на три года вперед в противовес ежегодному планированию.

задержанный моряк ВМС

Нападение на украинских моряков: в России объяснили перекрытие Керченского пролива

В Федеральной службе безопасности России объяснили, почему перекрыли Керченский пролив перед проходом украинских кораблей. В ведомстве отмечают, что перекрыли пролив из-за огромной угрозы со стороны украинских военных, в том числе для Керченского моста.

«В первую очередь, это было связано с предупреждением провокации, провокационной акции, которая могла быть осуществлена судами ВМС Украины как относительно Крымского моста, так и по безопасности мореплавания в Керчь-Еникальском канале», – высказал позицию России Вольский.

курс валют

Курс валют на 9 декабря: гривна загонит доллар в угол

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал официальный курс иностранных валют на выходные дни, 8-9 декабря. Так, курс доллара по сравнению с показателями в четверг, 6 декабря, понизился в цене и теперь составляет 27,82 гривен. Об этом сообщает пресс-служба официального регулятора.

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