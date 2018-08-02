Глава партии «Основа» Андрей Николаенко: «Два миллиона новых рабочих мест — обоснованная цифра»

Глава партии «Основа» Андрей Николаенко: «Два миллиона новых рабочих мест — обоснованная цифра»

Лидер «Основы» — о том, как возглавляемая им команда реанимирует украинскую экономику.

Партия «Основа» — новая амбициозная сила на политической арене. В своей деятельности она руководствуется экономической Программой стремительного развития, которая после прихода «Основы» к власти поставит страну вровень с развитыми державами. Публикуем интервью с главой партии Андреем Николаенко, опытным дипломатом и экономистом, в котором он на международном опыте объяснил реалистичность задач «Основы».

— Миллионы украинцев сегодня тщетно ищут работу, покидают страну в поисках заработков. Насколько реальны обещания вашей партии создать два миллиона рабочих мест?

— Два миллиона — обоснованная цифра. Вспомните годы вывода американской экономики из рецессии во времена президентства Обамы. Он предоставил тогда рекордные 22,3 млн вакансий (за 2010-2016-е годы). В среднем получается почти 3,2 млн рабочих мест за каждый год реформ. Иными словами, Обама при выводе США из рецессии обеспечил работой в среднем каждого 7-го экономически активного американца.

— А что украинцы получат в случае реализации вашей Программы?

— Мы обязуемся создавать новые рабочие места из расчета одна дополнительная вакансия на каждых 9 экономически активных украинцев. И сделаем это за счет во­зобновления эффективных производств, преступно закрытых в последние годы, а также благодаря расширению и созданию новых и перспективных. Показательный пример в этом отношении продемонстрировала Южная Корея. За два поколения она прошла путь от отсталой аграрной страны, в которую Украина, по сути, уже превратилась, до одного из мировых индустриальных лидеров, уверенно закрепившись в Большой экономической двадцатке.

— Разъясните, пожалуйста, ваши инициативы по налогообложению. Не приведет ли предлагаемое снижение налогов к замедлению украинской экономики?

— Ни в коем случае. За счет снижения фискальной нагрузки в 1,5-2 раза партия «Основа» добьется вывода экономики из тени и притока крупных инвестиций в страну. Благодаря этому экономика начнет быстро расти. Примеров развития по такому сценарию в мировой истории немало. Не так давно в Европе как раз благодаря резкому снижению налогов появился внушительный «Кельтский тигр» — Ирландия. Основой ирландских экономических реформ в конце 1990-х — начале 2000-х годов стала именно низкая ставка корпоративного налога в 10-12%. Прирост ВВП в отдельные годы «кельтского скачка» превышал 10-11%.

— Почему ваша партия так настойчиво выступает за отказ от кредитов МВФ? Откуда возьмутся средства на развитие экономики?

— Украина набрала уже столько кредитов, что на их обслуживание отдает буквально все, что зарабатывает. На фоне крайне низких темпов экономического развития стране грозит дефолт. «Основа» отказывается от кредитов МВФ — взамен мы привлечем в экономику украинские и зарубежные частные инвестиции.

В мировой экономике есть немало аналогичных позитивных примеров. Та же Южная Корея в 2001 году досрочно рассчиталась по кредитам с МВФ — с тех пор ВВП этой страны вырос уже в 3 раза. В 2013 году досрочно рассчиталась с фондом и Турция. В прошлом году от 9-миллиардного транша МВФ отказалась Польша. И сейчас ВВП на душу населения в этих странах выше украинского в 5-12 раз.

— Какой ущерб нанесен экономике Украины в Донбассе и Крыму? И можно ли добиться его компенсации от России?

— Ущерб мы оцениваем в $40 млрд. Украина потеряла серьезные активы, разрушены многие промышленные объекты. Но вспомним опыт восстановления Южной Кореи после 36 лет оккупации Японией. В начале 1960-х годов корейская казна была пустой, в валютных резервах оставалось всего $35 млн, экспортировать было нечего, валюты в страну поступало крайне мало. Но в ходе изнурительных переговоров маленькая и слабая тогда Корея все-таки добилась репараций на сумму $500 млн от Японии за убытки, причиненные колониальной оккупацией (эквивалент этой суммы по нынешним меркам — в 8 раз выше). Мы тоже добьемся компенсации от России через международные суды.

Справка «КП»

Николаенко Андрей Иванович — государственный менеджер новой формации, дипломат, глава партии «Основа».

Шесть лет учился и работал на дипломатической службе в Южной Корее. В Кабмине Украины курировал перспективные проекты сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2010-2013-х годах работал в Кировоградской областной государственной администрации в должности заместителя председателя, первого заместителя, председателя Кировоградской ОГА.

В самые тяжелые для Украины месяцы — март-октябрь 2014 года — Андрей Николаенко занимал должность первого заместителя председателя Донецкой ОГА, организовывал оборону Мариуполя.

С 2015 года Андрей Николаенко — председатель совета директоров горнодобывающей компании. В феврале 2016 года Николаенко единодушно избран координатором влиятельного объединения «Украинская Бизнес Инициатива».

Кандидат экономических наук, специализация — «механизмы обеспечения развития национальной инновационной системы Украины».

Женат, воспитывает двух дочерей. Спортсмен, увлекается бейсболом и бегом на длинные дистанции.





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