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Глава «Укртрансбезопасности» убеждал европейцев, что Крым — это Россия

Политика 31 Окт 2018
Глава «Укртрансбезопасности» убеждал европейцев, что Крым — это Россия
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Глава «Укртрансбезопасности» Михаил Ноняк во время выступления в офисе European Business Assotiation (ЕВА) продемонстрировал карту Европы с «российским Крымом»

Это произошло сегодня во время круглого стола комитета по логистике ассоциации, информирует «ДС» со ссылкой на «Украинские новости».

Круглый стол был посвящен обсуждению вопроса отсутствия разрешений на международные транспортные перевозки, а также задержке пересечения границы с Польшей. На карте, показанной во время выступления главы «Укртрансбезопасности», можно видеть, что Крым обозначен таким же цветом, как и Россия — красным.

По данным источников, никто из присутствующих в зале не отреагировал на произошедшее.

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