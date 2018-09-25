Глава Пенсионного фонда оправдал необходимость «дворцов» для ведомства

Крупные здания, где находятся подразделения Пенсионного фонда, принадлежат Росимуществу и используются в служебных целях, сообщил глава фонда Антон Дроздов.

«Насчет дворцов я хотел сказать, что они все построены по нормативам, просто нужно зайти внутрь — это обычные офисы. Действительно, у нас есть несколько зданий, построенных где-то 10 лет назад, находящиеся на центральных улицах больших городов. Они принадлежат Росимуществу, нам переданы в оперативное управление. И я хотел сказать, что они используются только как рабочие офисы», — рассказал Дроздов.

Он также сообщил, что ПФР проверяет степень эффективности использования средств фонда.

«В частности, мы обязательно анализируем, что в данном конкретном регионе лучше — арендовать, строить или приобретать здание. И безусловно, есть методика утвержденная, которая контролируется Счетной палатой», — сказал он.

Также глава ПФР отметил, что фонду нужны здания, чтобы работа шла эффективнее. Представительства ПФР должны быть в каждом районе, до тех пор, пока взаимодействие с гражданами не поменяет формат на электронный. «Все-таки у нас особый контингент. Люди должны прийти, узнать. Особенно, когда меняется законодательство, мы просто работаем без выходных», — пояснил Дроздов.

Ранее выражались претензии к «роскошным» зданиям, принадлежащими региональным отделениям Пенсионного фонда, несмотря на то, что вместе с этим возникла необходимость менять пенсионную систему из-за нехватки ПФР.

Фото: Fotodom.ru

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