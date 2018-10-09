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Глава «Нафтогаза»: Украине грозит дефолт без кредита МВФ

Экономика Украины 09 Окт 2018
Глава «Нафтогаза»: Украине грозит дефолт без кредита МВФ
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  • Глава «Нафтогаза»: Украине грозит дефолт без кредита МВФ  Вести Экономика

  • Украине угрожает дефолт  Утро.Ru

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