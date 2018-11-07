Глава МВФ назвала угрозу «номер один» для мировой экономики

Директор МВФ Кристин Лагард / УНИАН

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что угрозой номер один для развития мировой экономики являются торговые споры между странами.

«Угроза номер один — это торговые споры, угроза номер два — (проводимая некоторыми участниками мировой экономики) монетарная политика и ее влияние на финансовые рынки. Угроза номер три — это уязвимость развивающихся стран, которые подвержены и страдают от перечисленных факторов», — приводит слова Лагард ТАСС.

По ее словам, «нестабильность, вызванная торговыми спорами», является главным фактором неопределенности развития мировой экономики.

Ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что экономический успех ждет Украину в случае реализации реформ, а также проведения сбалансированной макроэкономической политики.

«Хорошая макроэкономическая политика за последние четыре года помогла снизить экономические диспропорции и вывести экономику Украины из сложной рецессии. Центральный банк делает все возможное, чтобы сосредоточиться на снижении инфляции и обеспечении внешнего баланса. Правительство успешно сократило бюджетный дефицит, государственный долг также начал сокращаться», — сказал Люнгман.

Напомним, по итогам торгов 24 октября, индекс NASDAQ Composite, рассчитываемый американской биржей с таким же названием, рухнул на 4,43 процента — это самый низкий показатель с августа 2011 года.

По итогам торгов в среду, также снизились значения и других индексов США: Dow Jones (минус 2,41 процента), S&P 500 (3,09 процента).

По мнению управляющего партнера Capital Times Investment Company, финансиста Эрика Наймана, это свидетельствует о начале глобального экономического кризиса.





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