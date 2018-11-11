»Газовый бунт»: срыв отопительного сезона в Украине вызвал протесты

В регионах Украины зреют акции гражданского неповиновения из-за провала старта отопительного сезона.

Об этом пишет в своем Facebook директор энергетических программ Центра мировой политики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

«Газовый бунт шагает по стране. Как минимум в двух городах начинаются акции гражданского неповиновения с мордобоем исполнителей. К чему это приведет в масштабах страны – вопрос риторический», — отметил Землянский.

По информации эксперта, в Кривом Роге 10 ноября в исполкоме горсовета состоялось совещание экстренной городской комиссии по вопросу обеспечения тепла в домах 300 тысяч горожан.

По итогам совещания принято решение незамедлительно возобновить газоснабжение на котельные АО «Криворожская теплоцентраль», которые опломбированы по причине отсутствия выделенных номинаций единственным поставщиком газа для предприятий ТКЭ – НАК «Нафтогаз Украины».

«Сегодня «Криворожгаз» блокирован вместе с аварийными бригадами. Бьют стекла на автомобилях, отключили воду в помещении предприятия. То есть на аварийные ситуации с газом выезжать некому. Спрогнозировать ситуацию с учетом снижения температуры не сложно. Криворожане и раньше отличались буйным нравом. А когда дома морозильник – сидеть точно никто не станет», — пишет Землянский.

Также эксперт привел в пример ситуацию в Смеле Черкасской области, сославшись на издание «Факты».

В Смеле готовятся с 12 ноября объявить чрезвычайное положение в связи с отсутствием отопления в жилом секторе, а также объектах коммунальной сферы — школах, детских садах и больницах. Соответствующее обращение было направлено в городскую, областную администрации, а также в правительство Украины. Инициаторами являются местные активисты. Сроки запуска теплоснабжения для горожан власти не называют.

«И пойди ты им докажи теперь, что все происходящее – это мудрое решение правительства и дерзких менеджеров из «Нафтогаза»… Северодонецк, Павлоград, Кропивницкий…Кто следующий?» – добавил Землянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман назвал виновных в срыве начала отопительного сезона в Украине. По его данным, в 95% городов отопительный сезон стартовал, а в 5% – нет.





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