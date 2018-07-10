В Facebook появилась страница «Союз ветеранов войны с FIFA»

В Facebook появилась страница «Союз ветеранов войны с FIFA», где обсуждаются действия Международной федерации футбола, которой накануне не понравился лозунг «Слава Украине!»

Борьба с действиями ФИФА началась после того, как федерация отреагировала предупреждением и штрафом на действия членов хорватской сборной после победы над россиянами в матче четвертьфинала ЧМ-2018, сообщает «ДС».

Так, после шквала негативных оценок на своей странице в Facebook ФИФА закрыла возможность оставлять отзывы. Теперь в сети призывают присоединиться к новому способу онлайн-протеста. Пользователей призывают жаловаться Фейсбуку на страницу ФИФА за оскорбление по расовой или этнической принадлежности.

Как сообщала «ДС», защитник сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок национальной команды Огнен Вукоевич после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018 записали видеоролик, адресованный украинцам и болельщикам киевского «Динамо», за которое они когда-то вместе выступали.

После этого Вида получил предупреждение от ФИФА «за неспортивное поведение», а Вукоевича уволили из сборной Хорватии.

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