«Выше, чем ожидали»: рост экономики Украины поразил экспертов, но радоваться не стоит

На днях эксперты сообщили, что в Украине во втором квартале этого года ВВП вырос до показателя 3,8%. Это вызвано аномально ранним сбором урожая.

Но радоваться не стоит, так как до конца года этот эффект будет нивелирован, поэтому по итогам всего 2018 года рост ВВП составит 3,3%, а не 3,5%, как ранее прогнозировал Всемирный банк. Об этом во время презентации экономического прогноза для Украины заявила экономист Всемирного банка по делам Украины Анастасия Головач, передает Хвиля.

«Экономический рост в Украине ускорился в первом полугодии 2018 года до 3,5%. И это выше, чем начальные ожидания. Произошло это за счет того, что во втором квартале экономика выросла на 3,8%, и основной природой этого роста был аномально ранний урожай. Поэтому мы в целом ожидаем, что эффект от этого фактора будет в какой-то мере нивелирован во второй половине года, и рост ВВП в 2018 году будет 3,3%», — заявила Головач.

Стот отметить, что апреле 2018 года Всемирный банк прогнозировал рост реального ВВП Украины в 2018 году на 3,5%, что соответствует прежним прогнозам, обнародованным в октябре 2017 года.

В тоже время, ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан сообщил, если не будут достигнуты договоренности с Международным валютным фондом, рост экономики может упасть до 2%.

Стоит отметить, что правительство Украины закладывает в проект госбюджета на 2019 рост ВВП на 3%, а инфляцию — на уровне 7,4% в годовом измерении.

Напомним, ближайшие два года Украина перейдет в довольно сложную экономическую фазу, как утверждают эксперты МВФ. Главные угрозы – медленный рост ВВП, ускорение темпов инфляции и нехватка денег (даже после повышения минимальной зарплаты).

Как сообщал портал «Знай.ua», эксперты Центра экономической стратегии (CES), проанализировали проект Госбюджета на 2019 год, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. Согласно их оценкам, в пиковый период выплат по внешним долгам станет ключевым ограничивающим фактором для бюджета-2019.

Также «Знай.ua» писал, чуть ли не ежегодно Украина теряет космические суммы из государственного бюджета через сомнительные схемы неуплаты налогов. Общий объем достигает 750 миллионов евро – по крайней мере, таковы результаты исследований фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте.

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