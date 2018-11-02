»Выстрел в ногу»: России указали на большой провал санкций против Украины

Россия 1 ноября ввела новые санкции против граждан Украины и компаний. Пользователи сети указали на прокол Москвы, которая опоздала со своим «грозным» решением.

В частности, многие отметили, что ограничительные меры Кремля не способны чем-либо навредить экономике Украины.

«Они действительно думали, что введя спустя 4,5 года какие-то там санкции чем-то навредят Украине и ее экономике? Уже даже ватники начинают подозревать, что у руля страны никакие не стратеги-многоходовочники, а самые что ни на есть феерические дебилы!» — написал Vitauskas_A.

Они действительно думали, что введя спустя 4,5 года какие-то там санкции чем-то навредят Украине и ее экономике?

Уже даже ватники начинают подозревать, что у руля страны никакие не стратеги-многоходовочники, а самые что ни на есть феерические дебилы! 😂#РоссияСтранаFake pic.twitter.com/Xbkd6L3WMx

— Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 1 ноября 2018 г.

В комментариях многие поддержали его слова и назвали действия России «выстрелом себе в ногу».

«В очередной раз выстрелили себе в ногу», «Россия ввела санкции как всегда: сама против себя, хотя назвала это «санкции против Украины», «Путин говорил же что санкции только на пользу?», «Рукожопые даже санкции нормально придумать не могут», — написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом санкционном списке Кремля оказались 118 народных депутатов. Их имена можно посмотреть в списке.

Ограничительные меры также затронули 68 компаний. Полный список фирм опубликован тут.





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