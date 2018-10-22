«Вы серьезно?»: в Верховной Раде заменят кресла и «раскрасят» экраны за 5,7 млн

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники снова решили бороться с кнопкодавством в парламенте

В Верховной Раде Украины заменят кресла и «раскрасят» экраны. На все планируется потратить 5,7 млн грн.

Как пишет издание «Вести», стационарное рабочее место нардепа нужно оборудовать модулем бесконтактного считывания ID-карточки, модулем с кнопками для голосования, цветным сенсорным экраном диагональю до 12 дюймов и возможностью голосования с него. При этом устройство должно иметь записывающую функцию, микрофон, синхронный перевод, зарядку для мобильного и электронную табличку с инициалами депутата.

Кроме того, планируется замена столов и сидений на рабочих местах политиков, в правительственной и гостевой ложах, а также на месте президента и обустройство дополнительных 250 мест на балконе и в ложах средствами синхронного перевода.

Видео: РБК-Украина

По мнению специалистов, сенсор и видео в зале парламента должны побороть кнопкодавство. Но депутат Сергей Каплин уверен, что апгрейд не поможет.

«Сенсорные кнопки ничего толком не дадут и не изменят ситуацию с посещаемостью. В Раду проходят очень богатые люди, которые в любом случае не будут ходить на работу… А менять кресла? Вы серьезно? Они нормальные и удобные, не понимаю», — сказал он.

Экс-депутат Кирилл Куликов также считает, что управделами Рады все решает самостоятельно, не советуясь с самими «слугами народа».

«Возможно, за эти четыре года новые депутаты уже протерли в креслах дырки, но я очень сомневаюсь, учитывая уровень посещаемости рабочих мест», — иронизирует политик.

Напомним, недавно народный депутат Олег Барна в здании Верховной Рады обматерил журналиста, когда тот спросил о кнопкодавстве.

Ранее Зеленский резко высказался о власти в новом трейлере сериала «Слуга народа».

Видео: РБК-Украина

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