В стиле КГБ. Человек Медведчука «накляузничал» Гройсману на Супрун

Нардеп от «Оппозиционного блока» Раде Василий Нимченко направил депутатский запрос премьер-министру Владимиру Гройсману «о неправомерности назначения и.о. министра охраны здоровья

О существовании такого запроса проинформировала сама и.о. главы МОЗа Ульяна Супрун, передает «ДС».

«Советский Союз развалился, но определенные люди упорно пытаются его восстановить и действуют теми же методами, которым их научили в КГБ», — написала Супрун на своей странице в Facebook, опубликовав фотокопии запроса, «который направил премьер-министру народный депутат Василий Нимченко, представитель кума Путина в Верховной Раде».

«Документ по стилю и наполнению почти ничем не отличается от обычного советского доноса — шизофреническая ложь и неподкрепленный фактами поток нездоровой воображения», — прокомментировала и.о. министра.

Она выделила самый яркий, с ее точки зрения, отрывок запроса Нимченко:

«… извращая принципы морали и игнорируя предписания об ограничении политической беспристрастности, У. Супрун прибегает к пиар-акциям, участию в публичных незаконных действиях, собраниях незаконных формирований, как это имело место 16 августа 2018 в г. Киеве по ул. И. Франко, 18/1 с участием национал-радикальных организаций. Так, У. Супрун, которая поддержала незаконные действия по попытке политической дискредитации Лидера Общественного Движения Виктора Медведчука, стала соучастником «реализации политического проекта», основанного Премьер-министром Украины на фоне ведения съемки фильма про жизнь и деятельность писателя В. Стуса».

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Супрун напомнила, что «речь идет об акции с требованием освобождения Олега Сенцова и всех незаконно заключенных украинцев в России».

«Воюя с врагом, осуществляя сложные трансформации в важных сферах жизни, борясь с бесчисленным количеством информационных атак от Кремля, мы вынуждены постоянно иметь дело с подобными защитниками русского мира и их марионетками», — написала Супрун.

В своем запросе от 5 сентября «оппоблоковец» Нимченко просит проверить «вышеизложенные факты» относительно неправомерности действий и.о. министра, ее непрофессиональной деятельности и решить вопрос о целесообразности пребывания Супрун на занимаемой должности».

Отметим, что некоторые подписчики Супрун удивились красноречию народного депутата, имея в виду, вероятно, его известный монолог на трибуне Верховной Рады (видео см. ниже).

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Как сообщала «ДС», 2 октября профильный комитет ВР одобрил увольнение Ульяны Супрун с поста и.о. министра охраны здоровья. Также нардепы рекомендовали уволить и зама Супрун Александра Линчевского.

В то же время, по мнению представителя Кабмина в Верховной Раде, нардепа от БПП Вадима Денисенко, в парламенте не найдется достаточного количества голосов за отставку Супрун.

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