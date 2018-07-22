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«Вставание с колен» откладывается: Беларусь внезапно обогнала Россию по уровню реальных зарплат

Экономика Украины 22 Июл 2018
«Вставание с колен» откладывается: Беларусь внезапно обогнала Россию по уровню реальных зарплат
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Реальные зарплаты и покупательская способность у россиян оказалась ниже, чем у соседней Беларуси. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики РФ (ВШЭ).

Об очередном свидетельстве краха российской экономики рассказал «Российский Диалог», передает «Диалог.UA».

Эксперты ВШЭ сопоставили российские и белорусские зарплаты. Результат оказался весьма удивительным. Оплата труда по паритету покупательной способности (ППС) у белорусов в минувшем году была на 8 долларов больше, чем у россиян, и составляла 1648 долларов.

Важно отметить, что Беларусь начала обгонять Россию в этом экономическом показателе 3 года назад, когда российскую экономику жестко подкосило вторжение в Украину и последовавшие за ним санкции.

В Сети уже стебутся над очередной экономической «победой» путинского режима.

«Сентябрь. Ночи стали холоднее. Потянулись русские гастарбайтеры в Беларусь на уборку картошки», — иронизируют россияне, уточняя, что эта «пелевенщина» в ближайшем будущем вполне может стать для них реальностью.

Напомним, ранее «Диалог.UA» сообщал, что экономика Украины показала небывалый рост.



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