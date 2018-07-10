«Все опять рухнет?». Экономисты предупреждают о грядущем мировом кризисе

Крупные организации, экономисты и финансисты допускают наступление очередного мирового экономического кризиса. Портал Delfi обобщил мнения экспертов, которые обещают, предполагают или анализируют наступление экономических трудностей.

Тревоги МВФ и форума в Давосе

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В начале 2018 года Международный валютный фонда опубликовал доклад, в котором высказывались опасения относительно развития мировой экономики. Вот основные тезисы этого доклада:

Экономика Китая неизбежно продолжит замедляться; уже сейчас правительство страны ограничивает рост кредитования.

Эффект налоговой реформы Трампа будет краткосрочным; после истечения срока налоговых льгот (2-3 года) рост экономики США замедлится, а госдолг в результате реформы вырастет.

Сейчас процентные ставки крупнейших центробанков находятся на низком уровне; их повышение может вызвать серьезную коррекцию рынков.

Разочарование избирателей в политических элитах может вызвать появление новых авторитарных режимов. Это, в свою очередь, приведет к торможению экономических реформ и отходу стран, где появятся эти режимы, от мировой экономической интеграции.

В январе экономисты, собравшиеся на форуме в Давосе, тоже обсуждали возможность предстоящего экономического кризиса.

Вот что побуждает экономистов говорить о возможности возникновения сложностей в мировой экономике:

В 2017 году мировая экономика

Экономисты, выступившие на главной сессии первого дня в Давосе, сошлись в том, что в ближайшем будущем ситуация может измениться в худшую сторону. Прежде всего — из-за роста процентных ставок и быстрого роста госдолга крупнейших стран.

Главная причина для беспокойства — быстрый рост кредитования во всем мире, вызванный низкими ставками. Если ставки придется повышать (например, из-за роста инфляции), эта закредитованность станет серьезной проблемой.

Кругман предостерегает и успокаивает

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В мае лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман заявил, что развивающиеся страны могут вскоре столкнуться с новым финансовым кризисом.

Пол Кругман в своем аккаунте в Twitter написал, что наблюдающаяся сейчас ситуация в экономике напоминает азиатский кризис 1997-1998 годов, во время которого фондовые индексы развивающихся стран обвалились на 59%, а ключевые ставки, наоборот, были повышены до исключительно высоких уровней.

В подтверждение этих слов Bloomberg приводит данные по изменению курса валют развивающихся рынков. Около десяти таких валют с февраля упали сильней, чем во время паники на финансовых рынках в 2013 году.

Впрочем, нового глобального финансового кризиса Кругман не прогнозирует: «Наблюдаем ли мы начало нового глобального финансового кризиса? Наверное, нет, но если раньше я говорил, что на горизонте нет даже намека на такой кризис, то теперь я больше так сказать не могу. Грядет что-то не столь пугающее».

Джордж Сорос хоронит Евросоюз

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Рост курса доллара и отток капитала с развивающихся рынков может привести к еще одному крупному финансовому кризису. Такое развитие событий прежде всего грозит ЕС, предупредил миллиардер в мае Джордж Сорос.

Главными причинами будущего кризиса Сорос назвал срыв иранской ядерной сделки и «разрушение» трансатлантического альянса ЕС и США. Оба этих события обязательно приведут к негативному эффекту для европейской экономики и другим проблемам — в том числе к девальвации валют развивающихся стран, предупредил миллиардер.

«Все, что могло пойти не так, пошло не так», — заявил Сорос, имея в виду европейский миграционный кризис и политику строгой экономии, которая привела к появлению во власти популистов, например, в Италии. Пример Италии актуален как никогда — политический кризис в стране, где пришедшие к власти правые и популисты уже три месяца не могут сформировать правительство, уже привел к рекордному росту доходности итальянских гособлигаций, а курс евро отправил к 10-месячному минимуму.

К негативным явлениям Сорос также отнес «территориальную дезинтеграцию» — выход Великобритании из ЕС. «Европа находится в экзистенциальной опасности, это больше не фигура речи, это суровая реальность».

Сорос предложил Европе реализовать в Африке своеобразный «план Маршалла», чтобы снизить миграционное давление. Еще одна его идея — радикально трансформировать ЕС, включая отмену обязательного присоединения стран-участниц к зоне евро.

Всемирный банк обозначил сроки

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В июне с тревожными прогнозами выступил Всемирнный банк. Ближайшие перспективы мировой экономики внушают оптимизм — около половины всех стран мира испытывают ускорение экономического роста, но за горизонтом 2019 года все выглядит более тревожно, говорится в регулярном докладе «Глобальные экономические перспективы».

С одной стороны, кажется, что мир только-только окончательно оправился от последствий глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, а долгосрочные прогнозы (на 10 лет вперед) в этом году были повышены для большинства экономик, отмечает ВБ. С другой, за последние полвека глобальные рецессии происходят практически каждое десятилетие (1975, 1982, 1991 и 2009), а теперь «прошло как раз десять лет от последнего кризиса», констатировал исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.

Прогнозы роста мировой экономики на ближайшие два года выглядят неплохо, мировой ВВП в 2018-2019 годах будет расти на 3%, пишут в своем докладе экономисты ВБ. Но прогнозы выглядели оптимистичными и перед началом предыдущей рецессии в 2008-2009 годах, подчеркивают они. Модели банка демонстрируют, что вероятность ухудшения экономической ситуации выше, чем возможность ее улучшения.

Если раньше ВБ ожидал снижение темпов роста мирового ВВП, то сейчас экономисты говорят и о резком торможении. Его, в частности, могут спровоцировать вызванные протекционистской политикой торговые войны (например, между США и Китаем), дефолт по долговым обязательствам на каком-то из крупных развивающемся рынке, а также резкое ужесточение кредитно-денежной политики в США с последующим ростом процентных ставок.

В докладе отмечают более высокий уровень задолженности в сравнении с тем, что наблюдался до кризиса 2008 года — поэтому большинство стран мира уязвимы к резким изменениям в кредитно-денежной политике США. Риск дефолта может только увеличиться из-за ужесточения кредитно-денежной политики, оттока капитала из развивающихся стран в сторону развитых и резкого обесценения валют.

Риски несут и геополитические факторы — напряженная ситуация на Корейском полуострове, Ближнем Востоке и в отношениях России с США и Европой, а также политические изменения — рост влияния популизма, антиглобалистские настроения и «поляризация общественного мнения».

Bank of America: может повториться кризис 1997-1998 годов

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В июле о надвигающемся глобальном кризисе и обвале рынков заговорили аналитики Bank of America. Они прогнозируют, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1997–1998 годов. Об этом, как утверждают эксперты, свидетельствует схожая динамика рынков.

На основе анализа трендов аналитики прогнозируют возможное повторение событий 1998 года, когда в азиатском регионе случился мировой экономический кризис, а в России — дефолт. По данным банка, развивающиеся рынки рушатся под давлением сильного доллара, в то время как акции высокотехнологичных компаний продвигаются вверх.

«Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — цитирует Bloomberg ведущего инвестиционного аналитика Bank of America Майкла Хартнетта.

Все перечисленные симптомы аналитики банка сравнивают с ситуацией 1990-х годов. Тогда ужесточившаяся в начале десятилетия политика привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25%. Развивающиеся рынки также на тот момент были на спаде. Сейчас, указывает банк, рынок облигаций развивающихся стран снижается, достигая минимума с момента мирового финансового кризиса.





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