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Всем причастным к «выборам Путина» в Крыму грозят санкции, — Климкин

Политика23 Фев 2018
Всем причастным к «выборам Путина» в Крыму грозят санкции, — Климкин
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Министерство иностранных дел приложит все усилия для введения санкций в отношении тех, кого привлекут к выборам президента РФ в оккупированном Крыму

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «ДС».

«Будем работать над тем, чтобы все вовлеченные в выборы президента РФ на территории оккупированного Крыма попали под соответствующие санкции», — написал глава МИД.

Напомним, министр иностранных дел Украины также сообщил, что его ведомство направило ноту протеста в российское Министерство иностранных дел, в которой выразило решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

Кроме того, Климкин сообщил, что проведение выборов президента РФ на территории ее посольств возможно только, если эти выборы не будут проводиться на оккупированных территориях Украины.

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Источник

← Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир в программе "Голос народа". Видео Климкин выдвинул Москве условия проведения выборов в российских посольствах →



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