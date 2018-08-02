В полиции рассказали, как россияне усиленно «минируют» Украину

В 2018 году в Украине значительно выросло число ложных сообщений о заминировании, при этом значительное количество сообщений поступает из России

Об этом заявил первый заместитель председателя Национальной полиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщили «ДС» в пресс-службе Нацполиции.

С начала 2018 года в полицию поступило более 1,5 тысячи ложных сообщений о заминировании, тогда как за весь 2017 год было зарегистрировано 700 таких сообщений.

По словам Аброськина, такие преступления являются наиболее характерными для крупных городов Украины. Так, больше всего ложных сообщений о заминировании в этом году зарегистрировано полицией в Харькове — почти тысячу. На Львовщине зарегистрировано 155 анонимных сообщений, в Киеве — 122, в Одесской области — 40, в Днепропетровской — 33.

Чаще всего «минируются» магазины и торгово-развлекательные центры. В 2018 году зарегистрировано почти 600 таких фактов. Кроме того, 550 раз было «заминировано» предприятия, учреждения и организации и около 90 раз — помещения органов власти.

«Большинство соответствующих сообщений поступает на электронные адреса — 985 случаев с 1500. При этом значительное количество ip-адресов отправителей зарегистрирована на территории Российской Федерации», — рассказал Аброськин.

Он также подчеркнул, что на реагирование на ложные сообщения о заминировании тратятся значительные ресурсы.

«Мы вынуждены привлекать много ресурсов, чтобы реагировать на такие сообщения. Задействуются работники полиции, ДСНС, медики, другие службы. Кроме того, приходится осуществлять эвакуацию персонала и посетителей. Приостанавливается работа самих объектов, на которые были направлены такие противоправные действия. И все такие сообщения направлены исключительно на нагнетание напряженности в обществе и дестабилизации ситуации в стране. Поэтому обращаюсь к нашим гражданам с просьбой: с пониманием относиться к таким проверкам, ведь они необходимы при таких сообщениях», — отметил Аброськин.

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