В поисках информационной бомбы. Когда Украину обвинят в продаже очередных «Кольчуг»

Развитие информационных провокаций демонстрирует полную неготовность многих украинских СМИ и так называемой медиа-общественности к гибридной войне

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На уходящей неделе произошло два события, мало интересных широкой общественности, однако весьма симптоматичных. В обоих случая имели место медиа-провокации, выгодные России, причем совершить их было элементарно просто. Первый случай — программа новостей на нидерландском телеканале RTL Nieuws, в которой со ссылкой на свои источники сообщили, что за следователями по делу гибели «Боинга» рейса МН17 над Донбассом следили из Киева. В Нидерландах это вызвало негодование в среде оппозиции, которая настроена довольно лояльно к России. «ДС» уже писала, что спецслужбы любого государства занимаются слежкой и, например, за нашими детективами, занятыми расследованием резонансного дела, точно так же наблюдали бы заинтересованные стороны. Более того, не исключен вариант, что голландские и украинские спецслужбы работали сообща, выявляя российских шпионов. Но эта история попала в прессу и сыграла против нас. Те, кому по долгу службы следует комментировать подобные вещи, взяли паузу, оттого новость со ссылкой на RTL Niews разошлась в обертке шпионского скандала.

Второй случай имел место на мероприятии, организованном ОБСЕ при партнерской поддержке Национального союза журналистов во главе с Сергеем Томиленко, известным адептом тезиса «две страны — одна профессия». Там были российские дипломаты, Руслан Коцаба, журналисты «гонимых» СМИ вроде сайта «Страна», множество больших и малых получателей грантовой помощи, которые пытались убедить сами себя и представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлема Дезира, что в Украине не хватает плюрализма. Закономерным итогом этого дурно пахнущего мероприятия стало публичное признание некоего Ивана Серикова в «соучастии» Олегу Сенцову. Для россиян картинка получилась чудесная: в Киеве кричат о давлении на журналистов, а тут еще такой поворот в деле Сенцова.

В соцсетях много разговоров, что, мол, СБУ надо было сыграть на опережение и не допустить такого сценария на мероприятии под эгидой ОБСЕ. Но в том то и дело, что ни одна спецслужба в мире не сможет противодействовать внешнему врагу, если внутри страны так много полезных идиотов. Эти два случая, к сожалению, демонстрируют полную неготовность многих украинских СМИ и так называемой медиа-общественности к гибридной войне. Они принимают в ней участие, но зачастую не на той стороне. В этом огромная проблема, поскольку фейки, особенно если их вбрасывают через западные издания, тут же тиражируются нашими. Без критической оценки и желания поработать над переводом самостоятельно, не копируя чей-то материал.

Украина находится в преддверии двух крупных избирательных кампаний, это время всплеска черного пиара и информационных вбросов, выгодных врагам. России необходимо, чтобы в Украине политические группы работали на уничтожение друг друга, это поможет реваншу. Потому надо быть готовыми к куда большим информационным провокациям. Как показывает опыт прошлых лет, наибольшей популярностью пользуются фейки о продаже Украиной оружия туда, куда продавать запрещено. Здесь можно вспомнить кольчужный скандал 2002 года, нанесший нашему государству огромный ущерб. В апреле 2002 г. майор Николай Мельниченко (насколько известно, он сейчас живет в США, и украинские правоохранители не имеют к нему вопросов) поведал миру, что в его аудиозаписях есть разговор между тогдашним президентом Леонидом Кучмой и главой «Укрспецэкспорта» Владимиром Малевым о продаже Ираку четырех станций радиотехнической разведки «Кольчуга». После этого Кучма мгновенно превратился на Западе в руконеподаваемого. Американцы «Кольчуги» так и не нашли, но дело уже было сделано — перед нашим государством поставили серьезные барьеры на пути в Европу. Что и нужно было Кремлю.

Ситуация 2002 года во многом схожа с нынешней. Такой же высокий уровень недоверия к власти, умноженный на планы Москвы оставить Киев в орбите своего влияния любой ценой. Причем, судя по той легкости, с которой в столице во время войны можно проводить мероприятия антиукраинского характера, цена может оказаться не такой уж высокой.

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