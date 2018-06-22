Возле Рады провели «антигей-парад»

Возле здания Верховной Рады сегодня прошла акция против проведения «маршей равенства» и в поддержку «традиционных семейных ценностей»

В акции приняли участие около 300 человек, информирует «ДС» со ссылкой на «Громадське».

Участники акции держали плакаты с надписями «Украинская семья — мать, отец и ребенок», «Защити семью — сохрани Украину», «Школа — не место для сексуальных экспериментов», «Запретить пропаганду гомосексуализма», «Дети имеют право на папу и маму», «Папа, мама и ребенок — это здоровая Украина», «Марш равенства в крови — вот лицо ЛГБТ».

Участники акции раздавали прохожим листовки с требованием к руководству страны не способствовать организации «Марша равенства» и расследовать события, которые имели место во время проведения последнего марша в поддержку ЛГБТ, прошедший 17 июня. Кроме того, в листовках содержится призыв «прекратить антисемейную и гендерную пропаганду в школах».

Участники митинга также выступали против адаптации законодательства к европейским стандартам в сфере семейного и гражданского права, предусмотрено Планом действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека на период до 2020 года, правительство утвердило в 2015 году.

Среди участников акции были несколько молодых людей в футболках с надписью «Национальный корпус».

Как сообщала «ДС», 17 июня в Киеве прошел «Марш равенства» ЛГБТ.

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