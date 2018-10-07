«Возвращение уважения и престижа к учительской профессии»: Юлия Тимошенко поздравила учителей и показала школьные фото

Фото: (ba.org.ua)

Политик уверяет, что качественное образование требует достойную оплату труда

Образовательная реформа – это кардинальное изменение отношения государства и общества к учителю, возвращение уважения и престижа к учительской профессии. Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя учителей с профессиональным праздником.

«Пожалуй, нет такой другой профессии, которая была бы настолько важной для человека и столь же мало вознаграждалась, как профессия учителя. Мы требуем от учителей воспитывать наших детей, растить гениев и таланты… И стыдливо платим им за это какие-то несчастные копейки», – отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко также обратила внимание, что почти все дети в раннем детстве хотят быть учителями, но когда повзрослеют, это желание у них пропадает.

«Дети – чистые душой и помыслами существа и видят благородство профессии учителя, воспитателя. Но очень быстро к ним приходит понимание, что это стезя неблагодарная, не выгодна и бесперспективна. Такое отношение современного общества к учителю», – с грустью констатирует Тимошенко.

По ее убеждению, невозможно строить новое инновационное интеллектуальное общество без учителя. Ведь не бывает успешных государств, в которых учитель страдает от бедности и беззащитности…

«Образовательная реформа – это не только новые учебники и новейшие методы тестирования знаний. Это кардинальное изменение отношения государства и общества к учителю, возвращение уважения и престижа к учительской профессии. Это увеличение заработной платы и социальной защиты», – подчеркнула Юлия Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» поздравила учителей с профессиональным праздником, поблагодарила их за самоотверженный и очень нужный труд.

«Обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы Вам стало жить лучше и счастливее!» – сказала Юлия Тимошенко.

Facebook она опубликовала еще несколько фото из своего школьного архива.

Фото: (facebook.com/YuliaTymoshenko)

«Жаль, что не сохранилось фотографий того периода с моей первой учительницей Екатериной Сергеевной Клименко. Я Вам безгранично благодарна за науку, Екатерина Сергеевна!» – добавила Председатель партии.

Скриншот поста учетной записи facebook.com/YuliaTymoshenko

Напомним, что Проект бюджета от «Батькивщины» обеспечит развитие, а не проедание.

Также сообщалось, что Тимошенко рассказала о помощи украинцам в защите их прав.

Ранее Тимошенко сказала, что первым условием для развития бизнеса является кредиты по приемлемым ставкам.

Видео: (video.rbc.ua)

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