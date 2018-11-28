«Военные» курсы валют. Эксперты объяснили, почему не стоит бежать в обменники и снимать сбережения — Последние новости в мире

Купить доллары и евро стало на гривну дороже.

Из-за введения в десяти областях Украины военного положения начала прыгать гривна — в обменниках минимум на гривну повысились курсы доллара и евро. Доллар подскочил до 29 грн, а евро – до 33 грн.

Об этом говорится в сюжете программы «Сніданок з «1+1».

Люди говорят, что не спешат менять гривны на валюту. Не увидела паники и Ирина. Женщина уже 20 лет работает в обмене валюты. На этом месте пережила три инфляции и теперь она точно знает, что такое ажиотаж. Когда очереди возле обменника стояли огромные, а менять было нечего. Валюты не было. Говорит, сейчас ажиотажа точно нет — и доллары, и евро в кассе есть.

«Я много лет работаю — такой паники нет, как было. Тогда доллар не продавался, его плохо несли. А сегодня – как обычно».

ВидеоКак действовать из-за повышения курса доллара и евро

На фоне событий последних дней, пока в Верховной Раде решали, вводить ли военное положение — в обменниках повысился курс доллара и евро. Однако после принятия решения ситуация немного стабилизировалась. Есть ли паника среди населения и пошли ли украинцы менять гривны на валюту? Узнавал «Сніданок».

«Не тратьте деньги — сейчас глупо. Не ведитесь на провокации. Успокойтесь. Это был чисто панический такой эффект. Как только было принято решение, что военное положение будет лишь в ряде областей и только на 30 дней, курс начал опускаться. Думаю, что в ближайшее время мы снова увидим курс около 28 гривен за доллар, к которому привыкли за последние несколько недель», — говорит в своем видеоблоге ведущий программы «Гроші» на «1+1» Александр Дубинский.

Поддерживает эту мысль и экономист Александр Крамаренко. Объясняет, сейчас в обменниках большая разница между покупкой и продажей. На этом можно потерять деньги.

«Если вы планируете тратить эти средства в конце декабря, я не очень вижу причин, чтобы покупать валюту, а потом ее продавать. Я думаю, что курс будет более менее стабилен в ближайший месяц. И хотя колебания возможны, но такого серьезного тренда на звал я не вижу», — говорит Крамаренко.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что экономить в валюте выгодно, однако панически скупать ее сейчас нет смысла.

Раньше в Нацбанке рассказали, как будет работать банковская система в случае введения военного положения.





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