Во «Всемирном банке» определили условия, необходимые для роста экономики Украины

Аналитики международной финансовой организации продолжают внимательно наблюдать за украинской экономикой.

«Багнет»

Аналитики международной финансовой организации «Всемирный банк» убеждены, что украинские власти обязаны в ближайшие месяцы осуществить три ключевых реформы для экономического роста страны.

Иначе возникнут немалые риски существенного замедления роста ВВП, заявил ведущий экономист и руководитель программы по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан.

«Инвесторы обеспокоены динамикой и темпом основных реформ в Украине. А также тем, что программа с МВФ до сих пор не утверждена. Также есть обеспокоенность из-за возможных рисков в свете предстоящих выборов. Реформы могли бы стать важным сигналом для инвесторов. Поэтому крайне важно продолжать процесс реформирования», — цитирует его портал «Левый берег».

По мнению специалиста-экономиста представительства «Всемирного банка» в Украине Анастасии Головач, ради возобновления темпов роста, в Украине необходимо будет закончить ряд ключевых реформ уже в самое ближайшее время.

«В первую очередь, это касается борьбы с коррупцией и создания антикоррупционного суда. Второе — это реформирование государственных банков. А также создание рынка земли и приватизация государственных предприятий… Критически важно, чтобы эти реформы были реализованы за несколько ближайших месяцев. Если это будет обеспечено, то есть все основания для экономического роста до 3,5% в 2018 году и ускорения», — заявила она.

Напомним, ранее в «Ощадбанке» назвали причину массового закрытия отделений по всей стране.





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