В новом заявлении Медведчука подметили «недопустимый ляп» путинских политтехнологов

Лидер «Украинского выбора», кум президента РФ Виктор Медведчук толкнул речь для украинцев, где заявил, что выступает за возобновление сотрудничества с Россией и против США

Об этом он написал в Facebook, передает «ДС».

В сети подметили, что Медведчук откровенно «палится» на сотрудничестве с политтехнологами Кремля.

«Медведчук сегодня выдал новый программный спич: он — «олицетворение реванша народа Украины», за это его ненавидит Америка, но он будет упорно возрождать украинскую экономику с помощью России. Примечателен не только выбор тезисов, но и выбор шаблонов. Они абсолютно и целиком российские. То есть — рассчитаны на официальную политику Кремля, официальную риторику Кремля, на привычные реакции россиян и привычное содержание СМИ. Это всё эффектно и эффективно в вызове нужных реакций у населения — но в России. Не в Украине», — написал в Facebook украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«Понятно, что ФСБ не доверяет никому из украинцев, какими бы коллаборантами те не были, — поэтому прикрепила к Медведчуку своих проверенных политтехнологов. Однако, судя по всему, к Медведчуку в ближайшее время всё же будут допущены хотя бы несколько украинских специалистов, знакомых с местной спецификой. Потому что подобная диссонирующая риторика — это недопустимый ляп в предвыборной кампании. Посмотрим, что перевесит у российских спецслужб: привычное недоверие или понимание необходимости признать инакость украинцев?», — добавил он.

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