«Властям все лучше, а людям — все хуже»: экономику Украины спасают мигранты

08:0011.08.2018

(обновлено: 12:46 11.08.2018)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Юлия Тимошенко раскритиковала на Facebook украинские власти за неэффективные реформы. По ее словам, экономика страны держится на денежных переводах трудовых мигрантов. Действительно, только в этому году они отправили родственникам пять миллиардов евро, в основном из России и Польши. Причем по числу желающих остаться и получить российское гражданство Украина — лидер.

Золотой для Украины злотый

«Наша власть может объяснить что угодно. Единственное, что никак не объяснить, — почему самой власти живется все лучше, а людям — все хуже. Почему по телевизору все хорошо, а в холодильниках — не очень», — негодует Тимошенко. И лишь трудовые мигранты «реально заботятся о своей семье и стране».

На заработках за границей сейчас примерно пять миллионов украинцев. Пять лет назад было всего 1,2 миллиона. Поток мигрантов вырос после Евромайдана. Каждый месяц страну покидают по 100 тысяч граждан.

Алексей Бойко в Варшаве уже несколько лет. Работает таксистом. На родине трудоустроиться сложно, его знакомые в поисках дохода собрались в Польшу. Алексей подумал и решил присоединиться. «Поселились в хостеле. Порядка 40 комнат, в каждой — по шесть человек. Думали, будем там одни с Украины. Удивились, когда поняли, что во всех комнатах — наши», — рассказывает он РИА Новости.

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Самое привлекательное место — это, конечно, столица. «Если в Варшаве можно, например, развозить пиццу и получать за это приличные деньги, то в маленьких городах за ту же зарплату придется попотеть», — поясняет Алексей. Домой он ездит редко и все чаще задумывается о том, чтобы остаться в Польше навсегда.

«На Украине мне не видать такого заработка. В Польше много бюрократии, но вроде власти хотят упростить для нас получение гражданства. Надоело жить на две страны», — признается таксист.

В Европу — на любую работу

Сейчас в Польше работают до двух миллионов украинских граждан. Но даже этого полякам мало. Чтобы сохранить набранный темп экономического роста, стране нужен еще миллион. К выбору гастарбайтеров власти подходят щепетильно, избегают ближневосточных мигрантов. Украинские предпочтительнее. В Варшаве предложили создать для них агентство, информирующее о вакансиях.

Увеличить для граждан Украины квоту на трудоустройство собираются и в Чехии. Глава МИД Мартин Стропницкий сообщил, что в прошлом году по квоте в стране работали 9,6 тысячи украинцев. Общее число трудовых мигрантов с Украины чешские власти оценивают в 100 тысяч человек.

Венгрия, Словакия и другие страны Восточной Европы тоже заинтересованы в украинцах. Такое единодушие они объясняют общими ценностями. «Даже разлад между Будапештом и Киевом из-за закона об образовании не снизил значимость украинских мигрантов для венгерских властей. Единство европейских ценностей для них важнее, чем политизированные законы», — пояснил РИА Новости Пал Дунай, профессор Будапештского университета имени Лоранда Этвёша.

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После введения безвизового режима украинцы потянулись в Италию, Германию, Испанию. У них нет права на работу в ЕС, но европейские предприниматели, нуждающиеся в дешевой рабочей силе, часто сами помогают мигрантам обойти закон.

«Украинцы быстро встраиваются в трудовой ритм Европы, не брезгуют никакой работой. Издержки на них минимальны. Это привлекает работодателей в ЕС, и они пытаются помочь украинцам остаться», — объясняет Дунай.

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Понятный и почти родной русский

Несмотря на сложные отношения Киева и Москвы, в прошлом году в России находилось до трех миллионов украинцев. Многие получили российское гражданство.

По данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, за последние пять лет Украина заняла второе место по числу граждан, желающих получить российский паспорт. Только в прошлом году более 85 тысячам украинцев предоставили гражданство. Чаще всего по упрощенной схеме — как участникам госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию. Пик ее популярности пришелся на 2014 и 2015 годы, когда на юго-востоке Украины шли активные боевые действия.

В России легче найти работу, да и платят больше. У многих здесь родственники, готовые помочь на первых порах. Кроме того, постепенно упрощается процесс легализации иностранных граждан и получения российского паспорта.

Показательна история Татьяны Маляр. Она переехала в Подмосковье три года назад, когда начались обстрелы в ее родном селе Счастье в Луганской области. Рассчитывала на статус беженца, но все оказалось не так просто. «В миграционной службе сослались на соглашение о стратегическом партнерстве между Россией и Украиной, которое не позволяет предоставлять статус беженца гражданам обеих стран», — рассказывает РИА Новости Татьяна.

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Ей предложили встать на миграционный учет, затем получить патент, дающий краткосрочное право работать в стране. Оформление документов в многофункциональном миграционном центре заняло всего час. «Через неделю выдали патент, и я легально устроилась на работу», — продолжает Татьяна.

Чтобы остаться в России подольше, она оформила разрешение на временное проживание, а потом — вид на жительство. Когда услышала, что для выходцев с Украины могут отменить экзамен по русскому языку, обрадовалась: «Я сдавала русский язык на каждом этапе подготовки документов, хотя считаю его родным».

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу

В мае Татьяна наконец подала документы на гражданство. «В новостях говорили, что соотечественникам из стран, охваченных вооруженными конфликтами, упростят процедуру. Уберите эту бюрократию — и поток украинцев в Россию еще больше увеличится», — говорит она.

Больше всего ее беспокоит возможное прекращение железнодорожного сообщения. Все ее родственники пока на Украине, и поезд — это наиболее доступный способ добраться до них. «Украинцы же от этого и пострадают, — уверена она. — Многие задумаются о том, чтобы уже навсегда перевезти родных в Россию».





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