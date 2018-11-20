Владельцы «евроблях» ограничат проезд на ключевых трассах Украины

Организация Авто Евро Сила начнет сегодня акцию в 56 местах Украины, требуя отмены законов №8487 и №8488
Общественное движение Авто Евро Сила, которое представляет интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации, сегодня намерено ограничить проезд на ключевых автодорогах Украины.
Как сообщается на сайте организации, делать это планируется в 56 местах во всех регионах страны.
Акция направлена на отмену принятых Верховной Радой законов №8487 и №8488. Владельцев автомобилей на еврономерах не устраивает, что в законах не были учтены их поправки. Также они добиваются отмены коэффициента возраста в формуле для определения акцизного налога.
Акция в Киеве уже началась, сообщается на страничке Facebook организации.
Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законы №8487 и №8488.
Первый — предусматривает снижение акциза за растаможку автомобиля, второй — прописывает штрафы за нарушение таможенных правил.
В первом чтении эти законопроекты парламент принял в начале июля.
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