В киевском метро появилась новая «реклама» Сытника (ФОТО)

В киевском метро появились листовки с новой «рекламой» глава НАБУ Артема Сытника

Листовки расклеены в вагонах метро, передает «ДС» со ссылкой на «Українські новини».

«Артем Сытник: дайте мне еще один шанс, к следующему разу я точно разоблачу топ-коррупционеров», — говорится в тесте листовки.

Отметим, что 1 октября в киевском метро появились ситилайты с анонсом отчета главы НАБУ. «Я разоблачу топ-коррупционеров» — такой подписью сопровождалось изображение Артема Сытника.

Появление бордов в столичной подземке вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Основной вопрос пользователей заключался в том, кто же оплатил размещение рекламы.

Однако эта информация так и осталась «засекреченной»: в пресс-службе НАБУ категорически опровергли причастность ведомства к этому, а сам Сытник назвал размещение ситилайтов провокацией против него.

Вскоре рекламу Бюро и вовсе убрали из метро.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник