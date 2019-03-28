Витренко станет председателем правления «Укрнафты», — СМИ Новости Деньги Весь мир на Depo.ua. Новости Деньги на Depo.ua — Depo.ua

Председателем правления ПАО «Укрнафта» станет нынешний директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко

facebook.com/yuriy.vitrenko

Об этом сообщил информированный источник, передает Depo.ua со ссылкой на «ДС».

Напомним, ранее Юрий Витренко заявил о миллионных коррупционных схемах в «Нафтогазе».

В своих служебных записках наблюдательному совету НАК Витренко приводит ряд аргументов, которые, по его мнению, подтверждают конфликт интересов новоназначенного руководителя газового направления НАК Андрея Фаворова. А также факты продажи «нафтогазовского» газа компании «ЭРУ Трейдинг», которой ранее руководил Фаворов, по заниженным ценам.

Витренко считает, что маркетинговая политика компании по реализации газа в нерегулируемом сегменте, то есть для промышленных потребителей, в последнее время велась неэффективно.

В свою очередь ООО «ЭРУ ТРЕЙДИНГ» — дочерняя компания американской корпорации ERU Corporation — 6 марта распространила пресс-релиз, в котором, в том числе, отметила, что выделение господином Ю. Витренко ООО «ЭРУ ТРЕЙДИНГ» среди других людей, по мнению компании, мотивировано собственным амбициозным и эмоциональным состоянием, связанным с его перемещением на должностях в группе «Нафтогаз».

«Компания подчеркивает, что транзакции по приобретению газа у «Нафтогаз Трейдинг» в период ноябрь-декабрь 2018 состоялись на общих коммерческих условиях, по которым ресурс был предложен на рынке, а потому любые утверждения о покупке «по заниженным ценам» не соответствуют действительности», — говорится в релизе.

Отметим, в СМИ Андрея Фаворова называют человеком председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

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