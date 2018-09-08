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Винничане заставили Порошенко целоваться с женой под крики «Горько!»

Политика 08 Сен 2018
Винничане заставили Порошенко целоваться с женой под крики «Горько!»
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Во время празднования Дня Винницы президент Петр Порошенко рассказал о годовщине свадьбы — президентская чета празднует 34 года совместной жизни

Жители города бурно отреагировали на такое заявление и начали скандировать президенту и его жене Марине «Горько!», передает «ДС» со ссылкой на местное издание «Башня».

«34 года назад у меня с Мариной была свадьба. Сегодня мы празднуем годовщину. Я очень люблю Марину и всем желаю такой любви, как у нас. Правильным решением было выбрать местом празднования нашего праздника именно нашу с вами Винницу», — сказал Порошенко после поцелуя.

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