Винничане заставили Порошенко целоваться с женой под крики «Горько!»

Во время празднования Дня Винницы президент Петр Порошенко рассказал о годовщине свадьбы — президентская чета празднует 34 года совместной жизни

Жители города бурно отреагировали на такое заявление и начали скандировать президенту и его жене Марине «Горько!», передает «ДС» со ссылкой на местное издание «Башня».

«34 года назад у меня с Мариной была свадьба. Сегодня мы празднуем годовщину. Я очень люблю Марину и всем желаю такой любви, как у нас. Правильным решением было выбрать местом празднования нашего праздника именно нашу с вами Винницу», — сказал Порошенко после поцелуя.



Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник