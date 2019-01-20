Вилкул выдвинулся в президенты от одного из «оппоблоков» (ФОТО) — Деловая столица

Партия «Оппозиционный блок-за мир и развитие (ОБЗМиР)» официально выдвинула Александра Вилкула для участия в президентских выборах

Об этом было объявлено на съезде «За мир и развитие» в Запорожье, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу партии.

По сообщению партии ОБЗМиР, Вилкул акцентировал внимание «на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху, и на которых должна сосредоточиться власть сразу после выборов: мир, новая конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития».

«Выступающие на форуме поддержали позицию Вилкула, отметив, что именно он является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающего необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху»,- указано в сообщении пресс-службы партии .

Напомним, в Украине зарегистрированы две партии и общественная организация, ставшие, по сути, клонами «Оппозиционного блока».

Как сообщала ДС», согласно заявлению партии «Оппозиционный блок», все решения, принятые съездом «Оппозиционного блока» 15 декабря 2018 являются нелегитимными, как и сам съезд.

Напомним, 9 ноября 2018 года сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко и лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За жизнь». 16 ноября объединение выдвинуло единым кандидатом от оппозиции Юрия Бойко.

Часть «Оппозиционного блока» выступила против объединения оппозиции и объявила о проведении съезда. 12 декабря 2018 Окружной административный суд Киева признал съезд незаконным, так как политсовет «Оппозиционного блока» не принимал решение о его проведении. Согласно уставу партии, только политсовет может принимать решение о созыве съезда.

Ранее также сообщалось, что Национальная полиция начала уголовное производство по факту возможной подделки документов партии «Оппозиционный блок» членом политсовета Александром Касянюком.

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