В знаменитой киевской «Тарелке» на «Лыбедской» откроют музей

Сегодня, 10:34 Просмотров: …

«Тарелку» построили 60 лет назад, рядом не было ни метро, ни воды

Фото: dsnews.ua

Знаменитая «Тарелка» у метро «Лыбедская» в Киеве получит новую жизнь: сооружение ожидает реконструкция, которая будет проходить под наблюдением создателя здания – архитектора Флориана Юрьева. В помещении обещают открыть Музей науки. Это стало известно вчера, на презентации нового мегамолла по соседству.

«Когда «Тарелку» построили 60 лет назад – не было метро и воды. Сейчас там ходить нельзя, потому что она рушится. Внизу сделана на ленточном фундаменте. Мы сейчас должны людей выселить, убрать воду, усилить фундамент», – пояснил владелец будущего торгового центра Вагиф Алиев.

Стоит отметить, что изюминкой ТРЦ станет долгожданное открытие первого в Украине знаменитого мебельного магазина IKEA.

«Это будет в конце лета 2019 года. В начале линейка продукции составит около 3600 единиц ассортимента. Он будет удвоен за полгода», – отметил менеджер по развитию бизнеса компании «IKEA Юго-Восточная Европа» Владислав Лалич.

По его словам, популярный магазин будет открыт по новой концепции «городского супермаркета», ведь сейчас люди стремятся совершать покупки недалеко от места проживания.

Напомним, 12 сентября президент Украины Петр Порошенко сообщил, что были достигнуты все необходимые договоренности, и IKEA приняла окончательное решение о выходе на украинский рынок. Также Порошенко отметил, что выход шведов на украинский рынок свидетельствует об инвестиционном буме в стране.

Как отметил топ-менеджер IKEA Стефан Вановербеке, в Украине за последние годы произошли позитивные изменения для бизнеса. По его словам, экономика Украины сталкивалась с определенными вызовами. Но уже в 2015–2017 годах были позитивные сдвиги.





Источник