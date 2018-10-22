Верховный Суд узаконил нерастаможенные «евробляхи»

Пользование автомобилями, ввозимые с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением

Верховный Суд узаконил нерастаможенные «евробляхи»

Такое решение вынес Верховный Суд Украины, информирует «ДС».

«Пользование или распоряжение транспортными средствами, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением, предусмотренным ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины», — сказано в сообщении ВС.

Решение было вынесено при рассмотрении в кассационном порядке иска физического лица к таможне об отмене постановления, которым истца признали виновным в совершении нарушения таможенных правил и оштрафовали на 8,5 тыс. гривен.

Суть спора заключается в том, что истец, являясь собственником автомобиля с регистрационным номером Эстонии, не снятого там с регистрации, 26 февраля 2016 года ввез этот автомобиль на таможенную территорию Украины на основании таможенной декларации с целью транзита. Во время судебных заседаний сам истец признал, что ввез указанное транспортное средство для длительного использования, а режим «транзит» указал, чтобы избежать необходимости таможенного оформления автомобиля и уплаты соответствующих платежей.

Апелляционный суд, отменив постановление суда первой инстанции, отказал в удовлетворении исковых требований. В свою очередь, истец не согласился с таким решением и обжаловал его в кассационном порядке, сославшись на решение Конституционного Суда, в котором указано, что пользование или распоряжение транспортными средствами личного пользования, ввозимыми с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является административным правонарушением.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал, что кассационная жалоба подлежит удовлетворению. Как следует из обжалуемого постановления, основанием для ее принятия стало то, что истец в сроки, определенные ст. 95 ТК Украины (для автотранспорта — 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни — 5 суток), не вывез автомобиль из страны, зато продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено, без разрешения таможни.

Верховный Суд, учитывая заключение Конституционного Суда, отметил, что в ч. 2 ст. 469 ТК Украины четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено.

При таких обстоятельствах коллегия судей Кассационного административного суда считает обоснованной отмену штрафа, поскольку в действиях истца отсутствует состав нарушения таможенных правил, предусмотренного ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник