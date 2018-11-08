Верховная Рада приняла закон о растаможке «евроблях»

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 о растаможке автомобилей на еврономерах

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 о растаможке автомобилей на еврономерах. Фото: УНИАН

За соответствующее решение проголосовали 250 депутатов, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Согласно документу, теперь устанавливается льготный период в 180 дней для растаможивания авто. В течение первых 60 дней с начала действия новых норм предоставляется возможность оплатить половину ставки акцизного налога. В течение третьего месяца будут действовать 3/4 новой ставки.

Остальные 90 дней будут действовать ставки акцизного налога, предусмотренные в этом законе, но без применения штрафных санкций.

После вступления в силу закона будут действовать штрафы в размере 8500 гривен за нарушение условий временного ввоза и транзита транспортных средств.

Отметим, базовая ставка составит 50 евро для машин с бензиновым двигателем и 75 евро для дизельных. Для крупнолитражных автомобилей — 100 евро и 150 евро соответственно.

Установлен граничный коэффициент возраста импортируемого автомобиля. «То есть если автомобилю 16, 18, 20 лет — граничный коэффициент все равно 15».

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