В горсовете Полтавы мэра назвали «сепаратистом №1»

Мэра Полтавы Александра Мамая обвинили в госизмене и сепаратизме

Об этом заявил новоназначенный секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота, передает «ДС» со ссылкой на его страницу в Facebook.

«Я имею четкие факты, что часть серверов, где хранится информация о деятельности Полтавского горсовета, находятся в России. Это уже не просто «вата», это государственная измена. Сегодня с соответствующим обращением я обращусь в СБУ», — написал Шамота.

Он также назвал Мамая «сепаратистом №1 в Полтаве» и в подтверждение такой мысли привел отказ мэра голосовать на сессии вопрос о признании России агрессором и пропаганду этой страны во время 9 мая.

На пресс-конференции, которую Шамота провел сегодня, он подтвердил, что подал заявление в СБУ, но больше сообщить отказался.

«Но могу вас заверить, что это касается национальной безопасности направления», — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Как сообщала «ДС», 14 сентября депутаты Полтавского горсовета освободили от должности мэра Александра Мамая.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник