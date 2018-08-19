Валютные «качели»: эксперты рассказали, стоит ли украинцам скупать доллары

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Накануне доллар пробил отметку в 28 гривен, а украинцы снова штурмовали обменники и скупали доллары и евро.

«Гривна сезонная валюта. Она крепчает весной и ослабевает осенью. Просто в этом году сезонность проявилась несколько раньше», — подчеркнул финансовый аналитик Сергей Фурса.

Отмечается, что на это повлияли государственные займы. Зимой Минфин продавал гривневые облигации. Летом с процентами вернул деньги покупателям. И те бросились скупать доллары.

При этом на наличном рынке в работу включились простые украинцы, которые побежали скупать валюту.

В мире доллар дорожает. В Турции, России и Иране национальные валюты ушли в крутое пике. И на их фоне гривна еще держится прилично, говорится в материале ТСН.

«Отложенный спрос на доллар еще очень большой. А нам еще покупать газ, уголь, по цене – как импортный», — отметил финансовый аналитик Эрик Найман.

В конце года на курс повлияет то, получит ли Украина транш кредита от МВФ. И выборы следующего года.

«Мы ожидали в районе 29 гривен за доллар. Сейчас он может быть чуть больше — где-то 30 за доллар», — прогнозирует финансовый аналитик Александр Савченко.

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«Если деньги вам нужны в ближайший месяц или два — не покупайте валюту. Вы просто накормите спекулянтов, посредников, потому что вы купили дороже. А продали дешевле. Только если вы планируете полгода их не трогать — то есть смысл приобрести», — советует Найман.

Как известно, НБУ истратил на «спасение» гривны уже полмиллиарда долларов.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар.





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