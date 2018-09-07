В «Укрлендфарминг» рассказали, почему упал экспорт говядины из Украины

Основными факторами сокращения экспорта является катастрофическое уменьшение поголовья крупного рогатого скота и переориентация мировых рынков на ее импорт в живом весе

Об этом заявила заместитель генерального директора по общим вопросам группы компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка Ирина Новикова.

По ее словам, массовый вывоз скота вызвал его дефицит во многих регионах Украины. «В данных условиях растет себестоимость и соответственно цена на мясо говядины», отметила Ирина Новикова. При этом она добавила, что импортеры этой продукции имеют более выгодные предложения по цене из других стран, таких как Бразилия, Аргентина, Беларусь, и поэтому уменьшают импорт мяса от украинских производителей.

«К сожалению, Украина перестает быть одним из лидеров по экспорту охлажденного и замороженного мяса говядины в мире. Достаточно вспомнить 1980-е годы, когда в Украине насчитывалось более 27 млн голов КРС. Сегодня же цифры меньше в 10 раз, и это уже очень реальное будущее, когда корову занесут в Красную книгу Украины», — подчеркнула эксперт.

Кроме сокращения поголовья, на падение экспорта значительно повлияла переориентация мировых рынков на импорт крупного рогатого скота в живом весе. В итоге, проблемы с экспортом не обошли и предприятия мясопереработки группы компаний «Укрлендфарминг».

«В прошлом году было экспортировано 2,3 тонн мяса говядины, к концу 2018 объем экспорта не превышает 1,5 тонн», — констатировала Ирина Новикова.

Напомним, за семь месяцев текущего года экспорт говядины из Украины упал в два раза. Согласно данным Государственной фискальной службы, в 2017 году Украина экспортировала 41,8 тыс. тонн говядины, экспорт мороженой говядины составил 29,5 тыс. тонн, а свежей и охлажденной — 12,3 тыс. тонн. За семь месяцев 2017 года Украина экспортировала 16,9 тыс. тонн свежей и охлажденной говядины.





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