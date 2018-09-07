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В «Укрлендфарминг» рассказали, почему упал экспорт говядины из Украины

Экономика Украины 07 Сен 2018
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Основными факторами сокращения экспорта является катастрофическое уменьшение поголовья крупного рогатого скота и переориентация мировых рынков на ее импорт в живом весе

Об этом заявила заместитель генерального директора по общим вопросам группы компаний «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка Ирина Новикова.

В "Укрлендфарминг" рассказали, почему упал экспорт говядины из Украины

По ее словам, массовый вывоз скота вызвал его дефицит во многих регионах Украины. «В данных условиях растет себестоимость и соответственно цена на мясо говядины», отметила Ирина Новикова. При этом она добавила, что импортеры этой продукции имеют более выгодные предложения по цене из других стран, таких как Бразилия, Аргентина, Беларусь, и поэтому уменьшают импорт мяса от украинских производителей.

«К сожалению, Украина перестает быть одним из лидеров по экспорту охлажденного и замороженного мяса говядины в мире. Достаточно вспомнить 1980-е годы, когда в Украине насчитывалось более 27 млн голов КРС. Сегодня же цифры меньше в 10 раз, и это уже очень реальное будущее, когда корову занесут в Красную книгу Украины», — подчеркнула эксперт.

Кроме сокращения поголовья, на падение экспорта значительно повлияла переориентация мировых рынков на импорт крупного рогатого скота в живом весе. В итоге, проблемы с экспортом не обошли и предприятия мясопереработки группы компаний «Укрлендфарминг».

«В прошлом году было экспортировано 2,3 тонн мяса говядины, к концу 2018 объем экспорта не превышает 1,5 тонн», — констатировала Ирина Новикова.

Напомним, за семь месяцев текущего года экспорт говядины из Украины упал в два раза. Согласно данным Государственной фискальной службы, в 2017 году Украина экспортировала 41,8 тыс. тонн говядины, экспорт мороженой говядины составил 29,5 тыс. тонн, а свежей и охлажденной — 12,3 тыс. тонн. За семь месяцев 2017 года Украина экспортировала 16,9 тыс. тонн свежей и охлажденной говядины.



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