В Украине продадут «Центрэнерго»: кому достанется крупнейший актив на миллиарды — Обозреватель

В Украине 13 декабря должен состояться аукцион по приватизации ПАО «Центрэнерго», который является одним из крупнейших лотов в истории Украины. Стартовая цена составляет почти 6 млрд грн.

Как известно, на лот претендуют четыре компании. В частности, за «Центрэнерго» намерены побороться «Укрдонинвест» Виталия Кропачева, «Форбс энд Манхеттен Украина», которым руководит член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan Михаил Спектор, а также «Баланс Групп» бывшего нардепа Дмитрия Крючкова, задержанного в Германии и подозреваемого в хищении средств «Запорижжяоблэнерго». Кроме того, на «Центрэнерго» претендует крупнейшая грузинская энергетическая компания Georgian International Energy Corporation.

При этом нардеп от БПП Мустафа Найем сообщил, что в правительстве хотят отменить конкурс по приватизации «Центренерго».

«Кабинет министров склоняется к отмене конкурса на продажу самого большого лота приватизации — 78,2% Центрэнерго, контролирующей 14% генерирующих мощностей страны», — написал он в своем телеграм-канале.

При этом неофициально OBOZREVATEL сообщили в Кабмине, что никакой информации об отмене торгов у них нет.

При этом другой нардеп от БПП Сергей Лещенко написал в своем блоге на УП, что конкурс нужно отменить, поскольку победителем торгов заранее уже определили Виталия Кропачева. По его словам, решение об отмене торгов должен принять премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовало список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, Ощадбанк, «Укргазбанк» и «Центрэнерго».

3 октября Кабмин одобрил стартовую цену «Центрэнерго».

В январе компания «смотрящего» за угольной отраслью Кропачева выиграла торги на поставку угля для «Центрэнерго». Также, как известно, НАБУ проводило обыски в киевском офисе Кропачева.





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