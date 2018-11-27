В Украине обанкротилась «дочка» российского банка: все подробности — Обозреватель

Национальный банк отнес украинскую «дочку» российского «ВТБ Банка» в категорию неплатежеспособных.

«В связи со снижением объема ликвидности АО «ВТБ Банк» и последующим ухудшением его финансового состояния в течение последнего месяца Национальный банк 13 ноября 2018 отнес АО «ВТБ Банк» в категорию проблемных. Тогда же было установлено срок для принятия АО «ВТБ Банк» плана мероприятий по приведению своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства», – сказано на заявлении регулятора.

Уточняется, что в категории неплатежеспособных банк отнесли ввиду отсутствия принятых и реалистичных мер по улучшению ликвидности учреждения. Также он не отвечал требованиям банковского законодательства и нормативно-правовым актам Национального банка Украины.

«97% вкладчиков АО «ВТБ Банк» (59108 человек) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 942,7 млн грн», – заявили в НБУ.

Более того, отнесение «ВТБ Банк» в категорию неплатежеспособных не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков.

«На сегодня ликвидность банковского сектора составляет около 75 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования. Решение об отнесении АО «ВТБ Банк» в категорию неплатежеспособных утвержденное постановлением Правления Национального банка от 27 ноября 2018 №796-рш / БТ «Об отнесении АО «ВТБ Банк» в категорию неплатежеспособных», – резюмировали на сайте регулятора.

Как сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на слова источника на банковском рынке, временная администрация будет введена утром, 28 ноября.

Отмечается, что ВТБ — крупнейшая финансовая группа РФ, которую контролирует правительство России. В Украине свою экспансию группа начала в 2005 году. В 2006 году ВТБ приобрел у Петра Порошенко банк «Мрия», который в то время входил в группу крупных. Четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а его активы превышали 30 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских «дочек» российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.





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