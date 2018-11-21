В Украине «заморозили» курс доллара

Нацбанк обновил официальную стоимость украинской валюты

На среду, 21 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 27,76 грн;

1 евро – 31,71 грн;

10 российских рублей – 4,2 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара не изменился после роста на копейку накануне. Перед этим доллар упал до минимума со средины августа-2018. «Зеленый» удерживается ниже психологической отметки в 28 гривен, передает segodnya.ua.

Курс евро подешевел на две копейки после резкого роста на 24 копейки. Евровалюта держится ниже психологического рубежа в 32 гривни.

Стоимость 10 российских рублей не изменилась.

Во вторник, 20 ноября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на копейку в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 27,73/27,76 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 31,61/31,64 грн, понизившись на семь копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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