В ТОП-10 крупнейших холдингов Украины вошел «Укрлендфарминг» Бахматюка

Опубликован рейтинг крупнейших компаний, представляющих отрасли, которые являются основной экономики Украины — металлургию, аграрную промышленность, энергетику и машиностроение.

Группа компаний Олега Бахматюка Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) вошла в ТОП-10 крупнейших холдингов Украины.

БизнесЦензор подготовил рейтинг крупных украинских холдингов. Металлургия и аграрно-промышленный комплекс — основные экспортные отрасли, которые обеспечивают Украину валютного выручкой. От горно-металлургического комплекса в ТОП-10 крупнейших холдингов вошли три компании, от энергетики и машиностроения — по одной компании, от агропромышленного комплекса — пять. Совокупный доход десяти холдингов по 2017 составляет 660 млрд грн, или 22% от номинального валового внутреннего продукта Украины. На этих предприятиях работают сотни тысяч украинцев.

При составлении списка ТОП-10 сравнивались доходы компаний за последние три года. Почти у всех они выросли. И причина не только в девальвации гривны, но и в наращивании объемов производства компаниями и в восстановлении экономики после кризиса.

Владельцем «Укрлендфарминг» и «Авангарда» является бизнесмен Олег Бахматюк. Он инвестировал в создания аграрной инфраструктуры более $ 2,5 млрд. Средства залучались на внешних рынках. АкционерУЛФ был одним из тех, кто открыл для украинского продовольствия рынок Китая. Сейчас «Укрлендфарминг», управляющий крупнейшим в Украине банком черноземов (около 570 тыс. га пашни), постепенно восстанавливается после потери пяти фабрик и части земельного банка в результате аннексии Крыма, военных действий на Донбассе и сильной девальвации гривны.

В состав агрохолдинга Укрлендфарминг входят 16 элеваторов, 216 зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, десять ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов «Имперово Фудз», три склада длительном хранения яиц, шесть сахарных заводов и 19 мясокомбинатов.





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