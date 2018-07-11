ВСУ обзавелись «Малахитом»: все характеристики нового мощного оружия

Холдинговая компания «Укрспецтехника» передала радиолокационную станцию «Малахит» для Вооруженных сил Украины в рамках выполнения государственного контракта

Об этом говорится на странице производителя в Facebook, передает «ДС».

РЛС метрового диапазона с цифровой обработкой и автоматической передачей информации была принята на вооружение ВСУ в 2012 году на замену устаревших энергоемких радаров советского производства.

Она располагается на автомобильном шасси КрАЗ и одном грузовом прицепе.

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