В САП дали добро на задержание топ-менеджера «Трейд Коммодити»

Специализированная антикоррупционная прокуратура распорядилась задержать топ-менеджера компании «Трейд Коммодити» Владимира Гарькавого

Об этом сообщила адвокат Елена Сторожук, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Прокурором САП Грищуком М.А. принято решение задержать Гарькавого Владимира, в порядке ч.3 ст.208 УПК Украины. То есть, лицо само явилось в НАБУ, просило вручить подозрение, ждала 2:00 пока хоть кто-то нас примет на допрос, дала показания, ответила на все вопросы детектива — и будет задержана, чтобы …. не убежала!», — написала она.

По ее словам, постановление о розыске и доставке в суд потеряла силу 30 апреля 2018. А решение о задержании Гарькавого объяснили тем, что он был в розыске.

Напомним, объявленный в международный розыск топ-менеджер «Трейд Коммодити» Владимир Гарькавый прилетел в аэропорт «Борисполь» и прошел границу.

Компания «Трейд Коммодити» фигурирует в преступной схеме по закупке топлива: НАБУ и САП подозревают официального владельца и директора компании Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник