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В Одессе активисты забросали консульство России «кровавыми мячами»

Политика 16 Июн 2018
В Одессе активисты забросали консульство России «кровавыми мячами»
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Одесские активисты забросали генеральное консульство России «кровавыми» мячами, выразив таким образом солидарность с украинскими политзаключенными

Кроме того, активисты протестовали против проведения Чемпионата мира по футболу в стране-агрессоре, передает «ДС» со ссылкой на УНИАН.

В акции участвовали представители местного отделения ВО «Автомайдан», болельщики ФК «Черноморец» и обычные небезразличные граждане. Они держали плакаты красного цвета, на котором были надпись «Россия 2018».

Также плакаты украшали изображения на футбольную тематику, например, футбольный мяч с запалом боевой гранаты.

«Страна-террорист, страна, убивающая людей на востоке Украины, проводит чемпионат по футболу… Нельзя себя вести так, словно ничего не происходит. Кровавый спорт — кровавый гол», — сказал один из активистов.

Участники акции вылили на пять футбольных мячей красную жидкость, символизирующую кровь. Со словами, что передают в консульство «правильные мячи», они ударили по мячам, перебросив их через забор, ограждающий генконсульство.

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