В Нацгвардии создают спеподразделения для «убалтывания» митингующих

В Национальной гвардии создают специальные «группы диалога», которые будут действовать для обеспечения общественного порядка во время массовых мероприятий

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, информирует «ДС».

Такие группы будут предупреждать любые конфликтные ситуации, предотвращать агрессивные действиям граждан и разъяснять действия правоохранителей. Также они будут заниматься переговорами с организаторами акций, снимать напряжение между людьми, выполнять роль «активного слушателя и в некоторых случаях даже опытного психолога».

С первой группой «диалога» одесских нацгвардейцев провели тренинг представители Главного управления Нацполиции Украины Одесской области, представители Консультативного миссии Европейского союза по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине. Непосредственно шведские полицейские делились многолетним опытом, относительно действий коммуникационных групп во время массовых мероприятий.

«Впереди гвардейцев ждет курс обучения: основы психологии, основы коммуникации, различные технологии, которые помогают лучше найти общий язык с людьми, найти общий язык и достичь какого-то общего правильного решения, которое будет удовлетворять все стороны», — подчеркнули в МВД.

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